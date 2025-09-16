16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Televizyon Videoları Gözleri KaraDeniz 3.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 3.Bölüm Fragmanı

Gözleri KaraDeniz 3.Bölüm Fragmanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 14:30
Azil ve Güneş'in beraber atıldığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker. Mehmet'in, Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atacaktır. Kendini bir anda Maçari'lerin karanlık işlerinin ortasında bulan Azil, Osman'ı içeride bir köstebek olduğu konusunda uyarır. İyice köşeye sıkışan Mehmet'in açığa çıkması an meselesidir. Güneş, hiç istemediği hâlde adım adım Mehmet'le evliliğe doğru ilerlemektedir. Azil'le bir gelecek ihtimalinin güzelliklerine tutunurken, kalbinin sesi ve görünmez zincirleri arasında doğru kararı vermek zorundadır.
Gözleri KaraDeniz 3.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 3.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 3.Bölüm Fragmanı
Aynadaki Yabancı yakında atv’de
"Aynadaki Yabancı" yakında atv'de
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 3. Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 1. Bölüm 1. Fragman
Aşk ve Gözyaşı 1. Bölüm 1. Fragman
Can Borcu 24.Bölüm Fragmanı
Can Borcu 24.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 2.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 2.Bölüm Fragmanı
Milyoner’de coğrafya sorusu ekrana kilitledi
Milyoner'de coğrafya sorusu ekrana kilitledi
Fatih Aydın nasıl öldü? Esra Erol açıkladı: Sebebi...
Fatih Aydın nasıl öldü? Esra Erol açıkladı: Sebebi...
Milyoner’de büyük risk! 500 bin TL’lik soruda yaptığı ters köşeyle damga vurdu
Milyoner'de büyük risk! 500 bin TL'lik soruda yaptığı ters köşeyle damga vurdu
Milyonerde nefes kesen anlar! O soru yarışmacının kaderini belirledi
Milyonerde nefes kesen anlar! O soru yarışmacının kaderini belirledi
Yıldızlar mı daha çok ağaçlar mı? 18 yaşındaki yarışmacıyı yakan soru
Yıldızlar mı daha çok ağaçlar mı? 18 yaşındaki yarışmacıyı yakan soru
Gözleri KaraDenizin yayın tarihi belli oldu!
“Gözleri KaraDeniz”in yayın tarihi belli oldu!
Daha Fazla Video Göster