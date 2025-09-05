Fatih Aydın nasıl öldü? Milyonların beklediği otopsi raporu çıktı | Esra Erol açıkladı: Ölüm sebebi...

İstanbul Küçükçekmece’de boş bir arazideki metruk binada neredeyse iskelet haline gelmiş bir erkek cesedi bulunmuştu. Ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti yapılması için Adli Tıp Morguna kaldırılmıştı. Çürümüş cesedin 7 Temmuz 2024 yılından beri kayıp olarak aranan Fatih Aydın’a ait olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu Fatih Aydın olayında yeni bir gelişme daha yaşandı. Esra Erol, canlı yayında Fatih Aydın'ın otopsi raporunu açıkladı. Erol, "İncelenen kemiklerde patolojik ve travmatik belirgin izlere rastlanmadı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilaç etkin maddeleri bulunmadı. Yani ölüm sebebi belli değil." ifadelerini kullandı.