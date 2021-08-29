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“Esra Erol’da” yeni sezona hazır! Her gün ATV ekranında izleyici ile buluşacak

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Giriş: 29.08.2021 13:52
Güncelleme:29.08.2021 13:52
14 yıldır izleyicinin kalbine taht kuran Esra Erol yeni sezon için gün sayıyor. Esra Erol'da programını hazırlayan ve sunan başarılı programcı 30 Ağustos pazartesi günü ATV ekranında yeniden izleyici karşısına çıkacak. Erol, seyircisine kavuşmak için ilk günkü gibi heyecanlı.
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