Arabeskin dört yapraklı yoncasından biriydi: Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un film gibi hayat hikayesi

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un zorluklarla başlayan hayatı, milyonların eşlik ettiği şarkılar ve sinema filmleriyle efsaneye dönüştü. 1945 yılında Adana'da dünyaya gelen sanatçı, çocukluk yıllarındaki yoksulluktan İstanbul'da yakaladığı şöhrete, 12 milyon kişinin izlediği “Çeşme” filminden Gülhane Parkı'ndaki tarihi konserlerine kadar iz bırakan bir kariyere imza attı. 79 yaşında hayatını kaybeden Tayfur, eserleri ve müzik tarihine geçen rekorlarıyla hafızalardaki yerini koruyor.