Aziz Sancar’dan A Haber'de Türk bilim insanlarına övgü: Halk tarafından takdir edilmeliler

İstanbul’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında, TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu. Küresel sağlığa sundukları çığır açıcı katkılar dolayısıyla BioNTech kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’ne layık görüldü. İki bilim insanına ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte takdim eden Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, törenin hemen ardından A Haber canlı yayınına katılarak çok özel açıklamalarda bulundu.