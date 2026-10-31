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Başkan Erdoğan: "Barış için elimizden geleni yapmaya hazırız"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan: "Barış için elimizden geleni yapmaya hazırız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazırız." dedi. Görüşmede Karadeniz'de güvenlik, seyrüsefer emniyeti ve kalıcı barış çabaları ele alındı. Zelenskiy ise Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden etkin şekilde işletilmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesinin perde arkası A Haber'de
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Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesinin perde arkası A Haber'de
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