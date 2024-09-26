Esra Erol'da şüpheli ölüm! Veysel'in adım adım ölüme gittiği anlar...

Türkiye, Esra Erol'un programında gündeme gelen şüpheli ölüm olayını konuşuyor. Geçtiğimiz yıl Betül Hanım, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Tıp dünyasında nadir görülen bu olayın ardından Veysel ile Betül boşandı. Ancak bir yıl sonra üzücü bir gelişme yaşandı. Veysel sokak ortasında ölü bulundu. Esra Erol, Veysel'in şüpheli ölümünü işledi. Bugün stüdyoya Veysel'in ölmeden önce çıktığı evin sahibi Kübra geldi. Özge'nin oscarlık performansı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Veysel'in adım adım ölüme gittiği anlar...