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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliği tek celsede bitti! Duruşmada tartışma çıktı

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Giriş: 08.05.2023 17:06
Güncelleme:08.05.2023 17:06
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde sona gelindi. Özdemir'in 26 Şubat'taki doğum gününde şiddetli şekilde kavga eden çift ihanet iddialarının gölgesinde boşanma kararı aldı. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la 8 aylık evliliğini sonlandırmak için duruşmadan saatler önce Büyük Ada'ya geldi. Anlaşmalı olarak boşanan çift adliye çıkışı açıklama yaptılar. Duruşma sonrası Demet Özdemir'in sinirli hali dikkatlerden kaçmazken ikilinin dava sürecinde kavga ettiği ileri sürüldü.
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