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Buse Varol’un ‘Vazgeçtim’ performansı sosyal medyayı salladı

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Giriş: 18.12.2023 14:27
2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak sahne performansıyla gündeme geldi. ‘Vazgeçtim’ şarkısını seslendiren Varol’a "Biz de dinlerken vazgeçtik Buse" yorumları geldi.
Buse Varol’un ‘Vazgeçtim’ performansı sosyal medyayı salladı
Buse Varol’un ‘Vazgeçtim’ performansı sosyal medyayı salladı
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