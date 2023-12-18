Buse Varol’un ‘Vazgeçtim’ performansı sosyal medyayı salladı

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak sahne performansıyla gündeme geldi. ‘Vazgeçtim’ şarkısını seslendiren Varol’a "Biz de dinlerken vazgeçtik Buse" yorumları geldi.