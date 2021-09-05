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Bozkurt’ta selin geldiği o anlar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.09.2021 16:07
Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin geliş anına dair yeni görüntüler çıktı. Kayıtta selin ağaçları ve evleri yıkarak ilerlediği anlar yansıdı.

Kastamonu'da 11 Ağustos tarihinde Ezine Çayı'nın taşması sonucu gerçekleşen sel felaketi, can kayıplarının yanında çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine yol açtı.

Sel felaketinin en çok vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin geliş anına ait yeni video ortaya çıktı. Bozkurt ilçesine hemen hemen 13 kilometre uzaklıktaki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüde, selin Bozkurt ilçesine ulaşmadan önceki hali yansıyor.

Sel sularının pek çok ağacı söktüğü, önüne gelen ne varsa önüne katarak ilerlediği cep telefonu konuşmalarına yansıyor. Cep telefonuna kayda alan vatandaş, telefonla aradığı Semih adında birine ağaçları ve tahtaları yıkıp selin geldiğini anlatıyor. Konuşmalara köprünün yıkıldığı ve ağaçların da kökünden söküldüğü yansıyor.

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