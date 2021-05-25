25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Baş Belası yakında atv'de!

Baş Belası yakında atv'de!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2021 14:19
Güncelleme:25.05.2021 14:21
“Baş Belası”, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü’nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek’in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara’yla sık sık karşı karşıya getirecek. “Baş Belası” birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak.

Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun, yapımını ARC Film, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı atv'de ekrana gelecek "Baş Belası"nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası'nın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İkiliye deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.

Heyecanlı ve sürükleyici hikayesini eğlenceli bir dille anlatacak dizinin senaryosunu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli yazıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Dizi Baş Belası yakında atv'de
Yeni Dizi Baş Belası yakında atv'de
Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!
Ölüm kalım savaşı! Marmara Denizi'ni istila ettiler!
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
Türk müziğinin usta isimleri eski bayramları anlattı
Türk müziğinin usta isimleri eski bayramları anlattı
İsrail'in Gazze saldırılarına Rihanna'dan tepki
İsrail'in Gazze saldırılarına Rihanna'dan tepki
Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayramlaştı! O anları paylaştı
Petek Dinçöz eşinin elini öpüp bayramlaştı! O anları paylaştı
20'li yaş challenge...
20'li yaş challenge...
Ermeniler Türkleri nasıl katletti?
Ermeniler Türkleri nasıl katletti?
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti
Nihat Hatipoğlu'nu gülümseten soru
Nihat Hatipoğlu'nu gülümseten soru
Turkuvaz Medya'nın yeni projesi Fikriyat Çocuk yayında
Turkuvaz Medya'nın yeni projesi Fikriyat Çocuk yayında
Fikriyat Çocuk yayın hayatına başladı!
Fikriyat Çocuk yayın hayatına başladı!
Daha Fazla Video Göster