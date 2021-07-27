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Baş Belası 7. bölüm fragmanı yayınlandı | "Nerede kalmıştık?"

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Giriş: 27.07.2021 15:10
Güncelleme:27.07.2021 15:14
Baş Belası 7. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek’in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken dizinin 7. bölüm fragmanı merak uyandırdı. Baş Belası'nın yeni bölüm tanıtımına, "Nerede kalmıştık?" sözleri damga vurdu. Baş Belası 7. bölüm fragmanı...
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