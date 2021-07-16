16 Temmuz 2021, Cuma
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Baş Belası 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Herkesi tamir edemeyeceğini kabullen"
Baş Belası 5. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin yeni dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek’in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken dizinin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Baş Belası'nın yeni bölüm tanıtımına, "Herkesi bozuk eşya gibi görüp tamir edemeyeceğini kabullen" sözleri damga vurdu. Baş Belası 5. bölüm 2. fragmanı...