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Baş Belası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Artık eminim, emniyette köstebek var!"

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Giriş: 30.07.2021 13:47
Güncelleme:30.07.2021 13:47
Baş Belası 7. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölüm fragmanına "Artık eminim, emniyette köstebek var!" sözleri damga vurdu. Baş Belası 7. bölüm 2. fragmanı...

Emniyetten ayrılarak tek başına 'Şebeke'nin peşine düşen Şahin, kendisine kurulan tuzaktan kurtulsa da İpek'in kaçırıldığını öğrenir. Emniyeti işe karıştırmadan İpek'i kurtarmak için harekete geçen Şahin, İpek'in bıraktığı ipuçlarını takip ederek iz sürmeye başlar. Cinayet büro Şahin'i görevine dönmeye ikna etmeye çalışırken, orman yolunda bulunan bir ceset ekibi harekete geçirir. Cinayeti çözmeye çalışan ekibin elde ettiği kanıtlar, Şahin'in arkadaşı Uğur'u işaret etmektedir. Bu durum Şahin'e cinayet büroya dönmekten başka seçenek bırakmaz. Bugüne kadar karşılaştığı cinayetlerden çok farklı olan bu vaka, Şahin'in en büyük sınavlarından birini vermesine sebep olacaktır. Şahin bu sınavı verirken İpek'in gözlem gücüne ve analizlerine ihtiyaç duyar. Ekibin umudunun tükendiği ve davanın kapanacağı noktada, İpek sonucu değiştirecek çözümü bulabilecek midir?

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