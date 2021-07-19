Baş Belası 6. bölüm fragmanı yayınlandı | "Ben bundan sonra yokum!"

Baş Belası 6. bölüm fragmanı izle! Atv'nin yeni dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek’in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken dizinin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Baş Belası'nın yeni bölüm tanıtımına, "Ben bundan sonra yokum!" sözleri damga vurdu. Baş Belası 6. bölüm fragmanı...