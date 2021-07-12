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Baş Belası 5. bölüm fragmanı yayınlandı | "Dün dünde kaldı. Geçmişi unut, anı yaşa!"

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Giriş: 12.07.2021 13:26
Güncelleme:12.07.2021 13:26
Baş Belası 5. bölüm fragmanı izle! Atv'nin yeni dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek’in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken dizinin yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Baş Belası'nın yeni bölüm tanıtımına, "Dün dünde kaldı. Geçmişi unut, anı yaşa!" sözleri damga vurdu. Baş Belası 5. bölüm fragmanı...
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