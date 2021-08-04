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Baş Belası 8. bölüm fragmanı yayınlandı | "Kaybedecek hiçbir şeyimin olmadığı yerdeyim!"

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Giriş: 04.08.2021 16:13
Güncelleme:04.08.2021 16:14
Baş Belası 8. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek’in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken dizinin 8. bölüm fragmanı merak uyandırdı. Baş Belası'nın yeni bölüm tanıtımına, "Kaybedecek hiçbir şeyimin olmadığı yerdeyim!" sözleri damga vurdu. Baş Belası 8. bölüm fragmanı...
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