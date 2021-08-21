21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Baş Belası 11. bölüm fragmanı | "Senden duymak istiyorum"
Baş Belası 11. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizi Baş Belası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro komiseri Şahin ile psikolog İpek’in eğlenceli hikayesini ekrana taşıyan Baş Belası'nın yeni bölüm fragmanına "Senden duymak istiyorum" sözleri damga vurdu. İşte Baş Belası'nın 11. bölüm fragmanı...