Aynadaki Yabancı 4. Bölüm Fragmanı

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün oturduğu, senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan’ın kaleme aldığı, Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun yer aldığı dizinin güçlü kadrosunda Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler de bulunuyor.