09 Ekim 2025, Perşembe

Aynadaki Yabancı 2. Bölüm 2. Fragmanı

Aynadaki Yabancı 2. Bölüm 2. Fragmanı

Giriş: 09.10.2025 16:34
Hikayesi bir masal gibi başlayan Azra'nın hayatı kısa sürede bir kabusa dönüşür. Karaaslan ailesinin gelini olarak dışarıdan kusursuz görünen bir hayat sürse de bu ihtişamın ardında karanlık sırlar gizlidir. Kızıyla birlikte kaçmaya çalışırken büyük bir bedel ödemek zorunda kalan Azra, ona yeniden kavuşabilmek için tek bir çıkış yolu bulur: yüzünü değiştirip başka biri olarak o eve geri dönmek. Bu yolculukta başarılı estetik cerrah Barış Saygıner'le tanışır ve ameliyat masasında yalnızca yüzünü değil, kaderini de yeniden yazar. Ancak geçmişin gölgeleri ve imkânsız bir aşk, Azra'nın önündeki en büyük sınav olacaktır.
