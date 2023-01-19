19 Ocak 2023, Perşembe
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ANA SAYFA
atv her zaman zirvede! Bir televizyon kanalından daha fazlası
atv, 18 Ocak’ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı. En sevilen dizileri ve programlarıyla son 7 yılın en çok izlenen televizyon kanalı olan atv, adını zirveye yazdırdı. atv tanıtım filmi sosyal medyada ilgi topladı.