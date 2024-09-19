Annesini öldürmekle suçlanan Musaoğlu gözaltında!

Kardeşleri tarafından, annesini öldürmekle suçlanan Aydın Musaoğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılarak annesini öldürmediğini iddia etmiş ve diğer kardeşlerini suçlamıştı. Ancak çelişkili ifadeleriyle şüpheleri tekrar üzerine çeken Musaoğlu yayın sonrası Kastamonu'ya kaçarken gözaltına alındı.

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