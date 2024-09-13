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25 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralanıyor! Stüdyoda gergin anlar....

25 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralanıyor! Stüdyoda gergin anlar....

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 23:29
Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi, 25 yaşındaki Burak Mert gerçeğini aramak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Yıllarca öz babası sandığı Veli Mert'in şiddetine maruz kalan Burak Mert, 19 yaşında gerçek babasının Serhat Kılıç olduğunu öğrendi. Kendi gerçeğinin peşine düşen Mert, soluğu Esra Erol'da aldı. Dün taraflar arasından yaşanan gerilimin ardından yeni bir gerilim daha yaşandı. Esra Erol'un o sözleri üzerine Burak Mert'in annesi stüdyoyu terk etti. Programa bağlanan ismini vermek istemeyen seyirci, "Burak'tan sonraki olan çocuk benim torunum" diyerek itirafta bulundu.
Esra Erol’da 25 yıllık sır perdesi! Stüdyoda gergin anlar...
Esra Erol'da 25 yıllık sır perdesi! Stüdyoda gergin anlar...
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