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18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman yayınlandı! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?

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Giriş: 10.09.2021 11:03
Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Wachowski Kardeşlerin yazıp yönettiği bilim kurgu - aksiyon filmi Matrix'in 4'üncü serisinden ilk fragman geldi. 18 yıl sonra yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Matrix'in yayın tarihi belli oldu. Film severlerin yakından takip ettiği Matrix 4 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Matrix filminin konusu nedir? İşte merak edilenler...
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