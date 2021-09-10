18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman yayınlandı! Matrix 4 ne zaman vizyona girecek?

Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Wachowski Kardeşlerin yazıp yönettiği bilim kurgu - aksiyon filmi Matrix'in 4'üncü serisinden ilk fragman geldi. 18 yıl sonra yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Matrix'in yayın tarihi belli oldu. Film severlerin yakından takip ettiği Matrix 4 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Matrix filminin konusu nedir? İşte merak edilenler...