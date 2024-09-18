18 Eylül 2024, Çarşamba
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17 yıl önce kaybolan anneye ne oldu?
17 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun akıbeti, müge anlı ile tatlı sert programında yeniden gündeme geldi. Canlı yayında ikinci itiraf gelirken ilk kez annesinin öldüğünü ağzından kaçıran Aydın Musaoğlu'nun eşi konuştu. Eşi konuşmasında kayınvalidesinin yaşamadığını söyledi. Peki Hatice Musaoğlu'nu kim öldürdü? İşte detaylar…