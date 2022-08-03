12.7 mm Makineli Tüfek Projesi seri üretime geçti

Türkiye'nin savunma alanında dur durak bilmeyen serüveni devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) başlatılan ve Samsun Yurt Savunma (SYS) tarafından yürütülen platformlar için 12.7 mm Makineli Tüfek Projesi'nde kalifikasyon süreci tamamlandı ve seri üretime geçildi. Peki, PMT 12.7'nin özellikleri ne? Dakikada ne kadar atım yapabiliyor? Hangi durumlarda çalışabiliyor? İşte son dakika teknoloji haberimizin detayları…

SSB'den yapılan açıklamaya göre, PMT 12.7 mm makineli tüfeğin kalifikasyon testleri bir aydan uzun süren yoğun çalışmalar sonucunda tamamlandı. CANİK M2 QCB Tüfeği; yaklaşık 1 milyon adet atış yapılan kalifikasyon sürecinde; yüksek basınç, hızlandırılmış yağmur, tuz sisi, düşük ve yüksek sıcaklık, buzlanma, kimyasal etkileşim gibi birçok testten başarıyla geçti.



DAHA DAYANIKLI VE YÜKSEK ÖMRE SAHİP

Gerçekleştirilen atış ve kalifikasyon testleri sonucunda; Türkiye'de daha önce kullanılmamış malzeme ve üretim yöntemleri kullanılarak namlu üretimi gerçekleştirildi, üretilen namlunun yabancı menşeli muadillerinden daha yüksek bir ömre sahip olduğu tespit edildi, daha dayanıklı ve güvenilir olduğu mukavemet atışları ile doğrulandı. Kalifikasyon sürecinin ardından seri üretime geçildi. Artık kara, hava ve deniz platformlarımızda kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen 12.7x99 mm makineli tüfek yerli ve milli imkanlarla üretilecek ve güvenlik güçlerine teslim edilecek.



SSB BAŞKANI DEMİR, DENEME GERÇEKLEŞTİRDİ

SSB Başkanı İsmail Demir, Samsun ziyaret kapsamında projenin yüklenici firması Samsun Yurt Savunma'nın tesislerini gezerek, projede gelinen aşamayı yerinde inceledi. PMT 12.7 mm tüfeği CANİK M2 QCB ile atış denemesi yapan Demir, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, "Türkiye'nin 6-7 yıl öncesine kadar tüfeği bile yoktu. Sonrasında piyade tüfeğinin çeşitli kalibrelerini üretmeye başladık. Hatta bize ambargo uygulamaya kalktıkları üst kalibre silahları da kendimiz üretir hale geldik. 12.7 mm makineli tüfeğimiz de çeşitli platformlar üzerinde çok hızlı atışlar yapacak şekilde tasarlandı. Kalifikasyon süreçleri başarıyla tamamlanan 12.7 mm makineli tüfeklerimizin seri üretimine geçmiş durumdayız. Seri üretimle beraber güvenlik güçlerimize teslimatlar devam edecek. Bu da güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin yabancı muadillerinden çok daha üstün silahlarla donanmış olması anlamına geliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.