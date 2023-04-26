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Yerli ve milli holografik harita teknolojisi

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Giriş: 26.04.2023 11:44
yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Karma taktik harita", askeri operasyonlardan afetle mücadeleye kadar her alandaçalışmaları kolaylaştıracak. 3 boyutlu holografik görüntüleme teknolojisiyle, harekat planları daha hızlı ve daha güvenli yapılabilecek.
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Yerli ve milli holografik harita teknolojisi
Yerli ve milli holografik harita teknolojisi
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