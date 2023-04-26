Yerli ve milli holografik harita teknolojisi

yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Karma taktik harita", askeri operasyonlardan afetle mücadeleye kadar her alandaçalışmaları kolaylaştıracak. 3 boyutlu holografik görüntüleme teknolojisiyle, harekat planları daha hızlı ve daha güvenli yapılabilecek.

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