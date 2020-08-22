Bir Türk firması yerli ve milli imkanlarla dezenfeksiyon robotu üretti. Salgın süreciyle birlikte öncelikle hastanelerde kullanılmaya başlanan robot, yurt dışında ABD Almanya Kanada Azerbaycan ve İtalya'da da kullanılıyor. Robot, virüs riski bulunan alanlarda ultraviyole ışığıyla dezenfeksiyon sağlıyor.

COVID-19 ile mücadelede yerli dezenfeksiyon robotu iş başında...

Türk firması, KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanarak, yeni bir dezenfeksiyon robotu üretti.

Adını Seyit Onbaşı'dan alan robot hem yurt içinde hemde yurt dışında kullanılmaya başladı.

AVM'LERDE DE KULLANILIYOR

Hastane, laboratuvar, ameliyathane, havalimanı ve AVM (alışveriş merkezi) gibi virüs barındırma olasılığı yüksek alanları ultraviyole ışığıyla dezenfekte edebilen robotun en önemli özelliği insansız çalışabilmesi.

Dezenfeksiyon robotunun önemli bir diğer özelliği ise sabit olmaması.

Yerli imkanlarla geliştirilen dezenfeksiyon robotu Türkiye dışında Kanada, İtalya, Azerbaycan, ABD ve Almanya'da da kullanılıyor.