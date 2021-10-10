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Yerli esnek güneş hücresi üretildi

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Giriş: 10.10.2021 16:23
Güncelleme:10.10.2021 16:24
Türk bilim insanları yerli esnek güneş hücresi üretti. Yaklaşık 3 yıllık o çalışmanın detaylarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve konuğu Prof. Dr. Uğur Serincan aktardı.

Türk bilim insanları başarıdan başarıya koşuyor. Bunun son örneği Eskişehir'de yaşandı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Fizik bölümünden Prof. Dr. Uğur Serincan ve ekibi tarafından Milli Uzay Projesi'ne büyük katkı sağlayacak bir proje geliştirildi. Prof. Dr. Uğur Serincan projenin detaylarını A Haber ekranlarında şu ifadelerle anlattı:

"Projemiz galuamarsenik tabanlı yüksek verimli ve esnek güneş hücrelerine dayanıyor. Bu hücrelerin uydu, uzay ve havacılık alanında kullanımı mevcut. Milli Uzay Programı'na katkı sağlaması açısından, İHA'lara katkı sağlaması açısından ya da yapay uydu kullanımı açısından çok önemli. Esnek galuamarsenik tabanlı güneş hücrelerini üretebilen tek gurubuz.

Moleküler demet epitaksi cihazıdır. Tek katman hassasiyetinde malzemeleri üretmemizi sağlıyor. Çok yüksek saflıkta tek kristal malzemeler üretebiliyoruz. Bunlar daha sonra güneş hücresi olarak kullanıma verilebiliyor."

Serincan, projeyle ilgili son olarak "Çok önemli bir buluş oldu. Çünkü maliyet etkin olarak bu malzemelerin üretilmesi, yaygınlaşması adına çok çok önemli. Bunun patent başvurusu yapıldı. Bu alanda da uluslararası bir fuarda altın madalya ödülü aldık. Hem Eskişehir Teknik Üniversitesi adına hem de ülkemiz için çok büyük bir atılım olduğunu ve katkı sağladığını düşünüyoruz." dedi.

A Haber muhabiri Ata Gündüz, içeride toz miktarının minimum seviyede olması için içeriye özel kıyafetlerle giyildiğini belirtti.

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