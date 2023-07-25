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Yeni ürünler ilk kez vitrine çıktı! 16. IDEF Fuarı kapılarını açtı

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 11:40
Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve işbirliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 16'ncı kez kapılarını açıyor.  A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ o noktadan detayları aktardı.
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