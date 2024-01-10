10 Ocak 2024, Çarşamba
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Yapay zeka kolaylık mı, yoksa tehdit mi? Robotlar insani duyguları taklit edebilir mi?
Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri birçok sektörde büyük değişimlere neden oluyor. Cihazlar ve internetin yaygınlaşmasıyla teknoloji dünyası hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. İnternete bağlı diğer cihazlarla aynı ağı paylaşan kameralar saldırganlar tarafından bu cihazlara erişmek için bir geçit olarak kullanılabiliyor günlük ev işlerinde kullandığımız işimizi kolaylaştıran teknolojik aletler bizi görüntüleyip elde ettiği verileri paylaşabilir yani kısaca bir robot süpürge bile sandığımız kadar masum olmayabilir. Peki yapay zeka teknolojisinin gelecekteki yeri ne olacak? Yapay zeka insanlık için bir kolaylık mı? yoksa tehdit mi? A Haber konuşan SODİMER Başkanı Levent Eraslan, “Önlikle üzerinde kamera ve ses kayıt cihazı olan her türlü cihaza dışarıdan manipülasyon yapılabilir. İkincisi ise böylesi süpürgeler eğer kameralıysa önerilerimiz şöyle evde kimse yokken temizlik işlemi yapılması, yatak odası ya da banyoya sokulmaması gibi uygulamalar var ve mutlaka güncellenmeli.” derken bilişim uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Gelecekte zaten nesnelerin interneti dediğimiz sistem ortaya çıkmaya başlayacak tüm dünya genelinde yayılacak ve bütün cihazlar sizi görecek bu sizin daha fazla görünürlüğünüzü artıracak ama mahrem bilgilerinizin çok daha fazla deşifre olmasına sebebiyet verecek” ifadelerini kullandı.