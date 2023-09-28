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Vergisiz telefon ve bilgisayarda detaylar netleşti! e-Devlet üzerinden şifre alınacak...

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Giriş: 28.09.2023 10:32
Başkan Erdoğan'ın Kabine sonrası açıkladığı üniversitelilere vergisiz telefon ve bilgisayar desteğinin detayları netleşti. Üniversiteli gençlere e-Devlet üzerinden bu destekle ilgili bir şifre tanımlanacak. Bu şifre ile beraber vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alınabilecek. 40'tan fazla telefon modeli destek kapsamında bulunurken, gençlere 10 gb internet de ücretsiz olarak verilecek. İşte detaylar...
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