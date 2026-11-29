62 yıllık berber Cemal Akça'nın Eminönü'ndeki hikayesi

İstanbul'un Eminönü semtinde 1964 yılından bu yana berberlik yapan Cemal Akça, 62 yıllık meslek hayatıyla zamana meydan okuyor. Yarım asrı aşan müşteri dostlukları, üç kuşağa uzanan tıraş hikayeleri ve çevre esnafıyla kurduğu güçlü bağlarla tanınan Cemal Usta, dükkanını her sabah aynı heyecanla açıyor. A Haber muhabiri Ayşenur Çağıran ve kameraman Murat İçen, Cemal Usta'nın 62 yıllık meslek hikayesini ekrana taşıdı.