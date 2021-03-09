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Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de! Özellikleri neler?

A Haber
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Giriş: 09.03.2021 14:11
Güncelleme:09.03.2021 14:37
Yerli elektrikli traktörün seri üretimine Haziran ayında geçilecek. Yirmi dakikada şarj olan ve beş saat çalışabilen traktörler için ön siparişler de alındı. Detayları Kocaeli'nden A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Şirket sahibi Önder Yol A Haber canlı yayınında traktörü kullanarak özelliklerini anlattı.

Yerli elektrikli traktörün seri üretimine Haziran ayında geçilecek. Yirmi dakikada şarj olan ve beş saat çalışabilen traktörler için ön siparişler de alındı. Detayları Kocaeli'nden A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Şirket sahibi Önder Yol A Haber canlı yayınında traktörü kullanarak özelliklerini anlattı.

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