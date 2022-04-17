TSK'ya "Sungur" geliyor | İşte Sungur Hava Savunma Füzesi'ni rakiplerinden ayrıdan özellikleri

Hava savunma sistemlerinin önemi her geçen gün artarken Türk Savunma Sanayii'nden de güzel haberler geliyor. Türk mühendisleri tarafından üretilen Sungur Hava Savunma Füzesi, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kullanımına sunulacak. Peki, Sungur adı nereden geliyor? Sungur’u rakiplerinden ayrıdan özellikleri neler? Detaylar haberimizde…

Türk mühendisleri tarafından üretilen Sungur Hava Savunma Füzesi, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulacak.

Roketsan'ın geliştirdiği hava savunma füzesi, savaş sahasında ve geri bölgede bulunan birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak.



Ayrıca Sungur, farklı platformlarda da kullanılabilecek.

Sınıfının en uzun yani 8 kilometre menziline sahip olan SUNGUR, atış öncesi hedefe kilitlenme, delici harp başlığı ile doğrudan vuruş etkinliği, dost-düşman tanıma teçhizatı ve görüntüleme ve takip ekranı ile rakiplerinin fazlasıyla önünde.

SUNGUR İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Sungur, adını doğana benzer bir tür yırtıcı kuş türünden aldı. Görevi düşman hedefleri avlamak.

ROKETSAN'DAN HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ: SUNGUR'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

-Geri bölgede bulunan birlik ve tesisleri koruyacak

-Sınıfında en uzun menzil: 8 km

-Atış öncesi hedefe kilitlenme

-Delici harp başlığı ile doğrudan vuruş etkinliği

-Dost-düşman tanıma teçhizatı

-Görüntüleme ve takip ekranı