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TSK'ya 2 adet AKSUNGUR daha teslim edildi! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı

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Giriş: 19.05.2023 22:52
Güncelleme:19.05.2023 22:57
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Şanlı ordumuzun gök vatandaki gücüne güç katacak yeni neferleri! 2 adet AKSUNGUR SİHA'yı daha Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Hayırlı olsun” dedi.
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