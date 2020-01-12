12 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.01.2020

TSK'nın gücüne güç katacak yerli ve milli füze "Gökdoğan" hedefi 12'den vurdu |Video

Türkiye'nin ilk havadan havaya füzelerinden olan "Gökdoğan", hedefi 12'den vurarak testleri başarıyla geçti. Kısa menzinli ve ısıya duyarlı füze, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak. Füzeler hakkında resmi bir menzil bilgisi açıklanmasa da Bozdoğan için 25, Gökdoğan için ise 65 km rakamları telaffuz ediliyor. Türk Hava Kuvvetlerinde şu anda ABD üretimi AIM-9 ve AIM-120 füze ailelerinin farklı versiyonları kullanılıyor. Göktuğ'un envantere girmesiyle, bu alandaki dışa bağımlılık azaltılacak. Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri F-16'larda kullanılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Akıncı İHA'dan büyük başarı
Akıncı İHA'dan büyük başarı
Yerli ve milli füze Gökdoğan hedefi 12'den vurdu
Yerli ve milli füze "Gökdoğan" hedefi 12'den vurdu
Yerli otomobil ile ilgili bilinmeyenleri A Haber'e anlattı
Yerli otomobil ile ilgili bilinmeyenleri A Haber'e anlattı
Yerli otomobilin tasarım süreci mini belgesel oldu
Yerli otomobilin tasarım süreci mini belgesel oldu
Akıncı gökyüzünde Bayraktar görüntüleri paylaştı
Akıncı gökyüzünde Bayraktar görüntüleri paylaştı
ABD'ye kritik F-35 mesajı
ABD'ye kritik F-35 mesajı
Milli savaş uçağında dikkat çeken F-35 detayı
Milli savaş uçağında dikkat çeken F-35 detayı
Selçuk Bayraktar paylaştı! Hakkari'den Edirne'ye...
Selçuk Bayraktar paylaştı! Hakkari'den Edirne'ye...
Savunmada 2020'yi Aksungur açacak
Savunmada 2020'yi Aksungur açacak
Başaramazsınız diyenlere inat en iyisini yaptık
"Başaramazsınız diyenlere inat en iyisini yaptık"
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli otomobil üretimi Bursa'da
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli otomobil üretimi Bursa'da
Devrim arabasina da karşı çıkmışlardı!
Devrim arabasina da karşı çıkmışlardı!
Daha Fazla Video Göster