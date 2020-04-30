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Son dakika: YÖK açıkladı! Üniversite öğrencilerine tüm GSM operastörlerinde geçerli 6 GB ücretsiz internet |Video
YÖK'ten yapılan açıklamada, dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nun hizmette olduğu hatırlatıldı.
Bütün mobil operatörler destek verecek
Üniversite öğrencilerine sağlanacak internet desteği ile ilgili ise şu açıklama yapıldı:
"Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık "Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.
Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır.
Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz."
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