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02.02.2020

Son dakika: Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu ile ilgili flaş gelişme

Türkiye'nin gururu ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu'nun inşası Sedef Tersanesi'nde hızla devam ediyor. Dev gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı. Savunma Sanayii Başkanlığı, TCG Anadolu ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. İstanbul'daki Sedef Tersanesi'nde yapımı süren ve geçen yıl denize indirilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu'da yeni bir aşamaya geçildi. Gemi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı. Dev geminin cepe alınması ise görüntülendi.
Son dakika: Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu ile ilgili flaş gelişme
Son dakika: Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi TCG Anadolu ile ilgili flaş gelişmeTÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SAVAŞ UÇAK GEMİSİ TCG ANADOLU İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

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