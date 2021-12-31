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Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! 'Vural' TSK'ya teslim edildi

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Giriş: 31.12.2021 15:24
Son dakika haberine göre Vural Radar Elektronik Harp Sistemi'nin elektronik taarruz versiyonları ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdi. SSB Başkanı Demir, "Daha önce ED (elektronik destek) unsurlarını teslim ettiğimiz VURAL’ın ilk kez ET sistemlerini (elektronik taarruz) hizmete sunduk. Hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın son gününde teslimatlarımız devam ediyor. Milli yazılım ve donanıma sahip Vural Radar Elektronik Harp Sistemi'nin elektronik taarruz versiyonlarını ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik. Hayırlı olsun. Vural, ordumuzun elektronik harp gücüne önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Vural Radar Elektronik Harp Sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü hedef sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılması faaliyetlerini gerçekleştiren elektronik destek (ED) alt sistemi ile söz konusu hedef sistemlerin sahadaki etkinliğini azaltmak/yok etmek için elektronik taarruz faaliyetlerini gerçekleştiren elektronik taarruz (ET) alt sisteminden oluşuyor.

ET alt sistemi, hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve bunlara karşı güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor.

SİSTEM TÜM YETENEKLERİYLE GÖREVE BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde geliştirilen Vural Radar Elektronik Harp Sistemleri, taktik araç platformu üzerine ergonomik bir şekilde yerleştirildi. Sistem, hedef radar sistemlerinin kapsama alanlarını azaltmaya ve baskılamaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş ET teknikleri, birden çok radara eş zamanlı olarak taarruz edebilme gibi özellikleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp gücüne önemli bir kuvvet çarpanı olarak katkı sağlayacak.

Vural ED sistemlerinin teslimatları 2020-2021 döneminde gerçekleştirildi, Vural ET sistemlerinin ilk paketinin kabul test faaliyetleri de tamamlandı. Böylece Vural Radar Elektronik Harp Sistemi tüm yetenekleriyle göreve başladı.

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