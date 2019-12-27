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27.12.2019
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerli otomobil üretimi Bursa'da yapılacak
Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi yaptırımına devlet desteği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.
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