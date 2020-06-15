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Son dakika: Koronavirüse karşı tamamen yerli ve milli akıllı maske üretildi! Koronayı böyle tespit ediyor |Video

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Giriş: 15.06.2020 12:45
Güncelleme:15.06.2020 12:58
Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) salgını ile birlikte hayatımıza giren maskelerin tüketimi her geçen gün artarken önemli bir gelişme kaydedildi. Tamamen yerli ve milli akıllı maske üretildi. Bu maskeler neler yapabiliyor? Koronayı nasıl tespit ediyor? A Haber canlı yayınında anlattı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile birlikte hayatımıza giren maskelerin tüketimi her geçen gün artarken önemli bir gelişme kaydedildi. Tamamen yerli ve milli akıllı maske üretildi. Bu maskeler neler yapabiliyor? Koronayı nasıl tespit ediyor? A Haber canlı yayınında anlattı.


Tam koruma sağlayan ve ateş öksürük gibi önemli koronavirüs belirtilerini kontrol ederek bilgi veren akılla maske üretildi. A Haber muhabiri Melis Coşan, canlı yayında detayları aktardı. Şirket yöneticisi Mehmet İmrak, A Haber'e akıllı maske ile ilgili bilgileri paylaştı.

KORONANIN EN BELİRGİN 3 ÖZELLİĞİ

İmrak, "Akıllı maske aslında Covid'in en belirgin 3 özelliğini anlık olarak takip edebilen bir maske. Solunumunuzu, öksürük durumunuzu ve anlık vücut sıcaklığını ölçerek sizin virüse yakalanıp yakalanmadığınızın belirtilerinin göstergesi olan bir maske" dedi.

Telefonda kurulan bir uygulama sayesinde takip edilebiliyor.

BİRÇOK ÜLKEDEN TALEPLER VAR

"Tamamıyla yerli ve milli bir gelişim oldu bu" ifadelerini kullanan İmrak, "ABD, İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Rusya'dan distribütörlük talepleri var" şeklinde konuştu.

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