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SON DAKİKA HABERİ: Rusya'dan gövde gösterisi | Tsirkon hipersonik füzelerini test etti

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Giriş: 26.11.2020 20:09
Güncelleme:26.11.2020 20:20
Son dakika haberi... Rusya, Beyaz Deniz’de 22350 proje Amiral Gorşkov adlı gemiden Tsirkon isimli hipersonik füze fırlatıldığını duyurdu. Ateşlemenin yeni silah türlerinin test edilmesinin bir parçası olduğu ve belirlenen hedefin vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barents Denizi'nin uzantısı olan Beyaz Deniz'de 22350 proje Amiral Gorşkov adlı gemiden Tsirkon isimli hipersonik füze fırlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, ateşlemenin yeni silah türlerinin test edilmesinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği belirtilerek, "Kontrol merkezinin objektif verilerine göre Tsirkon hipersonik füze sistemi ile 450 kilometrelik mesafedeki deniz hedefi vuruldu. Roketin uçuş hızı 8 mach'den fazlaydı" denildi. Bölgedeki güvenlik önlemlerine dair yapılan açıklamada, ateşlenen alanın güvenliği ve kapatılması görevlerinin Mareşal Ustinov ve Amiral Kasatonov gemileriyle sağlandığı aktarıldı. Ayrıca, Tsirkon isimli hipersonik seyir füzesinin Amiral Gorşkov isimli gemiden ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında ateşlendiği hatırlatıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Tsirkon füzelerinin ulaşabilecekleri uzaklık, belirlenen hedefi şaşmadan vuruşları ve uçuşlarının sesten daha hızlı özellikle olduğunu duyurmuştu.

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