Rusya Tsirkon hipersonik füzelerini test etti | Dünyanın en güçlü orduları hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?

Rusya, Beyaz Deniz'de 22350 proje Amiral Gorşkov adlı gemiden Tsirkon isimli hipersonik füze fırlatıldığını duyurdu. Ateşlemenin yeni silah türlerinin test edilmesinin bir parçası olduğu ve belirlenen hedefin vurulduğu belirtildi. Öte yandan dünyada en güçlü ordu sıralaması merak ediliyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte orduların donanımı da gittikçe güçleniyor. Askeri istatistik sitesi Global Fire Power tarafından dünya askeri güç sıralaması da yayınlandı. Peki dünyanın en güçlü ordusu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...



