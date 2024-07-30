Silahlı drone SONGAR gece gündüz görevde

Asisguard tarafından geliştirilen silahlı drone SONGAR daha önce makinalı tüfekle hayata geçirilmiş ve envantere alınmıştı. Yeni ateş gücüne kavuşan ve bombalarla başarılı testler gerçekleştiren SONGAR'ı A Haber görüntüledi. İşte detaylar..

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