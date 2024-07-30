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Silahlı drone SONGAR gece gündüz görevde

Silahlı drone SONGAR gece gündüz görevde

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2024 16:39
Asisguard tarafından geliştirilen silahlı drone SONGAR daha önce makinalı tüfekle hayata geçirilmiş ve envantere alınmıştı. Yeni ateş gücüne kavuşan ve bombalarla başarılı testler gerçekleştiren SONGAR'ı A Haber görüntüledi. İşte detaylar..
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Silahlı drone SONGAR gece gündüz görevde
Silahlı drone SONGAR gece gündüz görevde
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