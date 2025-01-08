Siber güvenlik alanında tarihi adım

Sadece Türkiye değil, tüm dünyayı tehdit eden siber saldırılar artık ulusal güvenliği tehdit ediyor. Türkiye ise siber güvenlik konusunda yeni bir dönemin kapısını açtı. Resmi gazete ‘de yayımlanan kararla "Siber Güvenlik Başkanlığı" kuruldu. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak çalışacak başkanlık sayesinde siber saldırılara karşı mücadele daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek. Atılan bu yeni adım ne tür avantajlar sağlayacak detaylar haberimizde.

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