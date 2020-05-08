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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Envantere giren İHA-SİHA sayısı 107'ye ulaştı | Video

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08.05.2020
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet 'Bayraktar TB2' teslimatını gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet 'Bayraktar TB2' teslimatını gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı." ifadesini kullandı.

Demir, konuya ilişkin gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığına 3 adet Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan BAYKAR Savunma'yı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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