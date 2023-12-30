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Sahte şarj kablolarına dikkat! Telefonu kaybetme riski

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 09:17
Kalitesiz ve sertifikasız şarj aksesuarlarının kullanımı piyasada yaygınlaştı. Uzmanlar yangın tehlikesine kadar yol açan sahte şarj aletlerine karşı vatandaşı uyardı.
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Sahte şarj kablolarına dikkat!
Sahte şarj kablolarına dikkat!
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