Roketsan'ın uzun menzilli gemisavar füzesi "Atmaca" Sinop'ta test edildi | "Düşmana korku salacak"

Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca, Sinop'ta test edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, yaptığı açıklamada "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak" dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, "Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun” mesajını verdi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemisavar füzesi Atmaca'nın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi.

Test atışlarını, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Vali Erol Karaömeroğlu da izledi.





"DÜŞMANA KORKU SALACAK"

Test atışlarının ardından konuşan Oramiral Özbal, "Milli ürünümüz Atmaca dosta güven, düşmana korku salacak." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki heyetin daha sonra hava yolu ile kentten ayrıldıkları kaydedildi.

"KAHRAMAN ORDUMUZA HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı Twitter'dan yapığı paylaşımda, "İlk milli gemisavar füzemiz ATMACA, milli gemimiz TCG Kınalıada'dan atışında hedefi başarıyla imha etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Kahraman ordumuza hayırlı olsun" mesajını verdi.