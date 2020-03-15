On binlercesi teslim edildi! Güvenlikte yerli ve milli damga! 'METE' emin eller... |Video

Güvenlik güçleri yerli ve milli tabanca "Mete"yle kuşanıyor. On binlercesi güvenlik güçlerine teslim edildi. Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerinin silahları, ateş gücü yüksek 200 binden fazla tabancayla değiştiriliyor. Üretimi hedeflenen 280 bin tabancanın büyük bölümü güvenlik güçlerine teslim edildi.